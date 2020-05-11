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Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына

Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
09:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях на инстаграм-странице фан-клуба исполнительницы появилось видео, где показано, как Вениамин готовит для своей звездной мамы.

Украинская певица, народная артистка Украины Тина Кароль время на карантине проводит вместе с 10-летним сыном Вениамином. Звезда делится приятными моментами с поклонниками и на днях показала, как мальчик готовит "Тирамису".

Обычно, Тина не так часто видится с сыном, потому что он учится в Великобритании. Однако карантин дал возможность вдоволь насладиться совместным общением.

На официальный аккаунт Тины Кароль в инстаграме уже подписалось полтора миллиона пользователей сети. Вениамин решил поздравить самую родную с этим событием и собственноручно приготовил для нее торт "Тирамису". 

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На ролике, который распространили поклонники певицы, видно, как мальчик сам занимается процессом приготовления: взбивает яйца, добавляет сыр, выкладывает печенье и посыпает готовый десерт какао.

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Тина Кароль, Рецепты, Знаменитости, Кулинария, Кулинарные способности.
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