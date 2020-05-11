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Ким Кардашьян трогательно поздравила своего младшего сына с днем рождения

Ким Кардашьян трогательно поздравила своего младшего сына с днем рождения
11:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В день рождения своего сына Псалма знаменитость поделилась трогательным видео.

Светская львица Ким Кардашян на карантине проводит время вместе с четырьмя детьми. Ей пришлось сменить привычные вечеринки на воспитание детей. 

Звездная мама Ким Кардашян нежно поздравила своего младшего сыночка, которому вчера, 10 мая, исполнился год. Милое видео появилось на личной странице знаменитости в инстаграме.

В черно-белом ролике Псалм позирует, лежа на полу в комнате с игрушками на животе и улыбаясь на камеру. 

 
 
 
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My baby Psalm turns 1 years old today!!!!!! Psalmy you complete our family. You make everything perfect. I love you so much!!!! Happy Birthday Psalm

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Моему малышу Псалму сегодня исполняется 1 год! Ты дополняешь нашу семью. Ты делаешь все идеальным. Я очень люблю тебя! С Днем рожденья, – написала в публикации Ким.

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Только за день видео посмотреть почти 17 миллионов раз. Поклонники Кардашян присоединились к поздравлениям, выражая нежные слова в комментариях.

Напомним, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян воспитывает четырех потомков: 6-летнюю Норт, 4-летнего Сэйнта, 2-летнюю Чикало и 1-летнего Псалма.

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