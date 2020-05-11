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Маша Ефросинина удивила сеть неожиданным признанием

Маша Ефросинина удивила сеть неожиданным признанием
15:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Популярная телеведущая написала трогательный пост, в котором рассказала, что никогда не была идеальной мамой.

Маша Ефросинина воспитывает двоих детей: 5-летнего сына и 15-летнюю дочь Нану. Она часто делится с поклонниками секретами отношений с мужем, однако редко говорит о материнстве. На личной странице знаменитости в инстаграме появилась чувственная публикация, в которой она рассказала, что не соответствует критериям, которые, по мнению общества, должны быть у идеальной мамы.

Женщина говорит, что никогда не жертвовала карьерой ради детей, поскольку хотела развиваться, как профессионал в своем деле. Она не хранила остывшие отношения с мужем, потому что не хотела жить в несчастливом браке.

Маша никогда не ставила свои интересы ниже интересов детей. Она считает, если дети научатся уважать ее интересы, будут уважать и ценить свои. Она с легкостью несколько раз в год ездит на отдых без дочери и сына, потому что хочет побыть сама и перезагрузиться.

 
 
 
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Я никогда не была идеальной мамой! Да, в привычной стереотипной трактовке этого значения - никогда! ⠀ - Я не жертвовала карьерой ради детей. Потому что хотела развиваться как профессионал в своём деле! ⠀ - Не сохраняла остывшие отношения с моим мужчиной ради ребёнка. Потому что не хотела быть несчастливой в браке.. ⠀ - Не ставила свои интересы ниже их. Потому что, уважая мои интересы, они будут уважать и ценить свои... ⠀ - Я уезжаю несколько раз в год без них на отдых, потому что мне нужно побыть одной и перезагрузиться; ⠀ - Мои дети не учат восемь языков и посещают только те кружки, что хотят сами. И если их в «хотение» перегорает через месяц, я не заставляю их туда ходить, потому считаю, что нужно заниматься только тем, что интересно... ⠀ - Последние несколько лет меня практически никогда нет дома по выходным, потому что я езжу с выступлениями для большой и прекрасной женской аудитории - я занимаюсь любимым делом ... ⠀ - Я убеждена, что у счастливых матерей не бывает несчастных детей.. ⠀ - Я считаю, что маленькими традициями, интересными разговорами, открытой демонстрацией своих чувств и памятными впечатлениями связь с детьми укрепляется больше, чем «я же ради тебя всем пожертвовала» ⠀ На все эти пункты моих убеждений, наверняка, найдутся тысячи упрёков и даже осуждение! И это естественно - каждая из нас с вами по-своему чувствует себя в материнстве. Я уважаю каждую позицию, кроме той, что некоторые из вас иногда говорят себе, что вы - плохая мать.. ⠀ Знаете, почему? Никто из нас не плохая мать. Потому что МЫ ЕСТЬ У СВОИХ ДЕТЕЙ. И природа всё устроила так, что с нашими детьми ВСЕГДА говорит наша ЛЮБОВЬ... Это всё, что им, по большому счету, нужно - всегда, везде, в любом возрасте, знать, что их безусловно, горячо, преданно и навсегда любит их МАМА.. Фото @grebenikph @kokiashvili_marina

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Мои дети не изучают восемь языков и посещают только те кружки, которые хотят сами. И если желание заниматься чем-то исчезает через месяц, я не заставляю их туда ходить, поскольку считаю, что нужно заниматься только тем, что интересно", – отметила Ефросинина.

Она призналась, что последние несколько лет она почти не бывает дома на выходных, потому что занимается любимым делом. Звезда ездит с выступать для большой и прекрасной женской аудитории.

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Маша убеждена, что у счастливых матерей не может быть несчастливых детей. Она считает, что связь с детьми укрепляется маленькими традициями, открытой демонстрацией своих чувств и памятными впечатлениями. И для этого не нужно жертвовать ради них всем.

Телеведущая отметила, что каждая женщина по-своему чувствует для себя материнство и ни одна не является плохой мамой. Для детей главное знать, что мама безусловно, горячо и преданно любит их всегда, всюду, в любом возрасте.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Маша Ефросинина, Украинская телеведущая.
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