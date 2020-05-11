Настя Каменских: Добиться успеха можно благодаря упорному труду

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица Настя Каменских призналась, что все самое лучшее взяла от мамы.

Вчера, 10 мая, был праздник у самых родных для каждого людей – матерей. Знаменитости также присоединились к поздравлениям и выражали благодарность и любовь к мамочкам в сети. Не осталась в стороне и Настя Каменских. В комментарии изданию "Сегодня. Lifestyle" она рассказала, какой вклад в ее жизни сделали родители.

NK призналась, иногда ей казалось, что она постоянно была занята и детство проходит мимо нее. И трудолюбие и мамина поддержка помогли ей стать той, кем она является сейчас.

"Я благодарна родителям. Все лучшее взяла от них. Я родилась в музыкальной семье и с детства была окружена музыкой. Меня приучили, что добиться успеха можно благодаря упорному труду", – рассказала артистка.

Настя поделилась, что мама водила ее на различные кружки, а ей, как ребенку, хотелось играть с подружками, гулять. День был расписан едва не по минутам: балет, вокал, фортепиано, иностранные языки. Такую нагрузку не все могут выдержать, однако Лидия Петровна смогла привить Насте любовь к самодисциплине. Она воспитала дочь в желании к развитию, всегда говорила, что надо достигать своих целей и никогда не останавливаться, как бы тяжело не было.