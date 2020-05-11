"Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)

Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новый снимок, сделанный в домашней обстановке во время карантина.
Снимок она разместила в своем Instagram.
На фото Дорофеева появилась без макияжа и с распущенными мокрыми волосами. Девушка отметила, что только что вышла из душа и поделилась с поклонниками соображениями касаемо карантина. Певица, в частности, отметила, что очень заскучала по общению с людьми.
Переглянути цей допис в Instagram
Прямо из душа смотрю в глаза будущему. ⠀ Неопределённому, не совсем ясному, но точно интересному. ⠀ Мой главный, хоть и очевидный, инсайт карантина — как же я люблю людей! Как же мне сложно без общения, пускай короткого, но тёплого. И как мне повезло с друзьями⠀ А что у вас? Какой главный вывод?
Поклонники артистки активно отреагировали на ее размышления, а также обратили внимание на внешность Дорофеевой.
"Надяя, какие у тебя глаза", "Почему ты настолько красивая", "Твой взгляд, аааа, просто", "Невероятно красивая", "Королева", "Секси", "Красотка то какая", "Удивительная", - написали участники в комментариях.
Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась серией снимков, на которых она позирует с заплетенными маленькими косичками.