Скачать
Понедельник, 11.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире уже более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса
В мире уже более 1,5 млн человек вылечились от коронавируса
ООС: боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ под Крымским
ООС: боевики обстреляли из гранатометов позиции ВСУ под Крымским
Усик ответил на вызов борца Грицая
Усик ответил на вызов борца Грицая
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт
Ушла из жизни американская певица Бетти Райт

"Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)

"Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
18:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская артистка поделилась "домашним" снимком с фанатами.

Известная украинская певица Надя Дорофеева опубликовала новый снимок, сделанный в домашней обстановке во время карантина.

Снимок она разместила в своем Instagram.

На фото Дорофеева появилась без макияжа и с распущенными мокрыми волосами. Девушка отметила, что только что вышла из душа и поделилась с поклонниками соображениями касаемо карантина. Певица, в частности, отметила, что очень заскучала по общению с людьми.

Поклонники артистки активно отреагировали на ее размышления, а также обратили внимание на внешность Дорофеевой.

Настя Каменских: Добиться успеха можно благодаря упорному труду

"Надяя, какие у тебя глаза", "Почему ты настолько красивая", "Твой взгляд, аааа, просто", "Невероятно красивая", "Королева", "Секси", "Красотка то какая", "Удивительная", - написали участники в комментариях.

Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась серией снимков, на которых она позирует с заплетенными маленькими косичками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Певица, Надя Дорофеева, Украинская певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последняя цифра Вашего года рождения расскажет о Вас многое
02 Зарплата или трудовой стаж: от чего зависит индексация пенсий в Украине
03 Покончил жизнь самоубийством: На Одесщине фермер потерял из-за засухи весь урожай
04 Это удар в крымскотатарское сердце: Чубаров прокомментировал запуск в небо портрета Сталина
05 США отправят на орбиту секретный космический самолет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский: Надо помочь бизнесу во время и после карантина
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая
Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь