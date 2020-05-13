Рост не имеет значения: знаменитости - от "большого до малого" (Фото)

Наблюдая за знаменитостями с экранов и мониторов, мы можем лишь догадываться об их реальных размерах. Благодаря свету, хорошо подобранным костюмам и чудесам техники один и тот же человек может казаться нам заметно выше или ниже, чем есть на самом деле. А в жизни актеры будут совсем не такими, как их экранные персонажи.
Винс Вон и Арми Хаммер - 196 см
Клинт Иствуд и Джаред Падалеки - 193 см
Билл Скарсгорд и Бен Аффлек - 192 см
Дженсен Эклс и Генри Кавилл - 185 см
Бенедикт Камбербэтч и Брюс Уиллис - 183 см
Сигурни Уивер и Зак Брафф - 182 см
Юэн Макгрегор и Томас Сангстер - 179 см
Блейк Лайвли и Лив Тайлер - 178 см
Киллиан Мерфи и Роузи Хантингтон-Уайтли - 175 см
Оливия Уайлд и Джесси Айзенберг - 171 см
Маколей Калкин и Кейт Бекинсейл - 170 см
Сирша Ронан и Кайли Дженнер - 168 см
Дэнни Трехо и Пенелопа Крус - 168 см
Рейчел Макадамс и Дрю Бэрримор - 163 см
Айла Фишер и Люси Лью - 160 см
Зои Кравиц и Кристина Агилера - 157 см
Эмилия Кларк и Эмма Робертс - 157 см
Леди Гага и Ванесса Хадженс - 155 см
Джада Пинкетт-Смит и Дэнни Де Вито - 152 см