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Рост не имеет значения: знаменитости - от "большого до малого" (Фото)

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Рост не имеет значения: знаменитости - от "большого до малого" (Фото)
05:27 Сегодня Телеграф spletnik.temaretik.com Фото: spletnik.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Предлагаем вам оценить, как по-разному могут выглядеть люди одинакового роста.

  • 1

    Наблюдая за знаменитостями с экранов и мониторов, мы можем лишь догадываться об их реальных размерах. Благодаря свету, хорошо подобранным костюмам и чудесам техники один и тот же человек может казаться нам заметно выше или ниже, чем есть на самом деле. А в жизни актеры будут совсем не такими, как их экранные персонажи.

    Винс Вон и Арми Хаммер - 196 см

  • 2

    Клинт Иствуд и Джаред Падалеки - 193 см

  • 3

    Билл Скарсгорд и Бен Аффлек - 192 см

  • 4

    Дженсен Эклс и Генри Кавилл - 185 см

  • 5

    Бенедикт Камбербэтч и Брюс Уиллис - 183 см

  • 6

    Сигурни Уивер и Зак Брафф - 182 см

  • 7

    Юэн Макгрегор и Томас Сангстер - 179 см

  • 8

    Блейк Лайвли и Лив Тайлер - 178 см

  • 9

    Киллиан Мерфи и Роузи Хантингтон-Уайтли - 175 см

  • 10

    Оливия Уайлд и Джесси Айзенберг - 171 см

  • 11

    Маколей Калкин и Кейт Бекинсейл - 170 см

  • 12

    Сирша Ронан и Кайли Дженнер - 168 см

  • 13

    Дэнни Трехо и Пенелопа Крус - 168 см

  • 14

    Рейчел Макадамс и Дрю Бэрримор - 163 см

  • 15

    Айла Фишер и Люси Лью - 160 см

  • 16

    Зои Кравиц и Кристина Агилера - 157 см

  • 17

    Эмилия Кларк и Эмма Робертс - 157 см

  • 18

    Леди Гага и Ванесса Хадженс - 155 см

  • 19

    Джада Пинкетт-Смит и Дэнни Де Вито - 152 см

Кто они - самые лучшие актеры 2020 года (Фото)

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Рост, Знаменитости, Звезды.
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