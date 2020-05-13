Рост не имеет значения: знаменитости - от "большого до малого" (Фото)

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Наблюдая за знаменитостями с экранов и мониторов, мы можем лишь догадываться об их реальных размерах. Благодаря свету, хорошо подобранным костюмам и чудесам техники один и тот же человек может казаться нам заметно выше или ниже, чем есть на самом деле. А в жизни актеры будут совсем не такими, как их экранные персонажи.

Винс Вон и Арми Хаммер - 196 см