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"Любовь спасет мир": Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с Меладзе

"Любовь спасет мир": Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с Меладзе
14:45 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Вера Брежнева отметила день рождения своего супруга. Певица приготовила для него несколько приятных сюрпризов.

Украинская певица Вера Брежнева поздравила своего супруга, продюсера Константина Меладзе с днем рождения. В понедельник, 11 мая ему исполнилось 57 лет.

38-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram трогательный черно-белый снимок, на котором супруг нежно целует ее. В подписи к кадру певица поздравила любимого мужчину с днем рождения.

"День рождения гения", — написала она.

Фото: https://www.instagram.com/p/CADgBGDCmna/ 

 
 
 
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#КонстантинМеладзе #ВераБрежнева #ЛюбовьСпасетМир #MeladzeMusic

Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic)

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Кроме того, на официальном канале Меладзе в день его рождения было размещено видео, в котором Брежнева исполняет свой хит Любовь спасет мир. В ролике певице подпевает сам именинник.

Напомним, Одна из самых успешных моделей современности снялась в чувственной фотосессии на песчаном пляже вблизи океана. Кэндис Свейнпол выбрала достаточно сдержанный образ, однако пикантности добавила полосатая рубашка, которую звезда надела без белья.

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Все по теме:

Вера Брежнева, Музыка, Знаменитости, День рождения, Песни, Меладзе, Карантин.
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