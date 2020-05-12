"Любовь спасет мир": Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с Меладзе

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Вера Брежнева отметила день рождения своего супруга. Певица приготовила для него несколько приятных сюрпризов.

Украинская певица Вера Брежнева поздравила своего супруга, продюсера Константина Меладзе с днем рождения. В понедельник, 11 мая ему исполнилось 57 лет.

38-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram трогательный черно-белый снимок, на котором супруг нежно целует ее. В подписи к кадру певица поздравила любимого мужчину с днем рождения.

"День рождения гения", — написала она.

Фото: https://www.instagram.com/p/CADgBGDCmna/

Посмотреть эту публикацию в Instagram #КонстантинМеладзе #ВераБрежнева #ЛюбовьСпасетМир #MeladzeMusic Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic) 11 Май 2020 в 10:38 PDT

Кроме того, на официальном канале Меладзе в день его рождения было размещено видео, в котором Брежнева исполняет свой хит Любовь спасет мир. В ролике певице подпевает сам именинник.

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