"Любовь спасет мир": Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева поздравила своего супруга, продюсера Константина Меладзе с днем рождения. В понедельник, 11 мая ему исполнилось 57 лет.
38-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram трогательный черно-белый снимок, на котором супруг нежно целует ее. В подписи к кадру певица поздравила любимого мужчину с днем рождения.
"День рождения гения", — написала она.
Фото: https://www.instagram.com/p/CADgBGDCmna/
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Кроме того, на официальном канале Меладзе в день его рождения было размещено видео, в котором Брежнева исполняет свой хит Любовь спасет мир. В ролике певице подпевает сам именинник.
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