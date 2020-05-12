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Сергей Бабкин поздравил супругу с необычной годовщиной (Фото)

Сергей Бабкин поздравил супругу с необычной годовщиной (Фото)
15:19 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Официально зарегистрировать брак паре удалось лишь в 2009 году.

11 мая Сергей и Снежана Бабкины отметили 12-летие венчания, и в честь памятной даты певец поделился с поклонниками трогательными фото создания их семьи.

"Наше Начало! Делюсь самым сокровенным - таинством Венчания!" - написал Бабкин под серией черно-белых снимков из маленького храма, соседствующего с магазином.

Бабкины обвенчались тайно в 2008 году, когда оба еще находились в предыдущих браках. 

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"Первый поцелуй у нас был третьего декабря, и уже в мае мы обвенчались. Тайно от всех. По документам будучи еще я замужем, а Сергей – женатый. Нас никто не хотел венчать, мы нашли священника, который согласился тайно это сделать", - рассказывала Снежана в программе "Светская жизнь" в 2017 году.

Вместе они воспитывают двоих детей, 11-месячного сына Елисея и 13-летнего Артема. Также у Сергея есть сын Илья, который живет в Канаде вместе с матерью и ее мужем.

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Отношения, Знаменитости, Необычная свадьба, Годовщина свадьбы, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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