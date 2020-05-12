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Анджелина Джоли посвятила эссе покойной матери: "Ее смерть изменила меня"

Анджелина Джоли посвятила эссе покойной матери: "Ее смерть изменила меня"
17:32 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:44-летняя актриса Анджелина Джоли написала эмоциональное эссе, посвященное своей покойной матери, актрисе и продюсеру Маршелин Бертран.

Одна из самых ярких звезд Голливуда 44-летняя Анджелина Джоли рассказала о своей матери, которая воспитала в ней трепетное чувство к семье. Артистка с детства была в лучах славы известных родителей - Джона Войта, взявшего премию "Оскар", и актрисы франко-канадского происхождения Маршелин Бертран. Их союз просуществовал десять лет, а расставание пары для дочери и ее родительницы было настоящей трагедией.

"Когда у моего отца был роман на стороне, это изменило ее жизнь. Это сожгло ее мечту о семейной жизни. Но она все еще любила быть матерью. Ее мечты о том, чтобы стать актрисой, угасли, когда она обнаружила, что в 26 лет воспитывает двоих детей от знаменитого бывшего, который бросил длинную тень на ее жизнь", - рассказала Джоли.

Почти через тридцать лет после разрыва со своим супругом Бертран умерла от тяжелой болезни, что стало для Джоли еще одним большим ударом. Она рассказала, что после смерти матери отыскала в архиве короткометражную ленту с ее участием. Актриса убеждена, что ее мать стала бы прекрасной артисткой, но выбрала семью. С юных лет Анджелина и ее старший брат Джеймс были окружены любовью, об утрате которой она до сих пор вспоминает с болью в сердце.

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"Когда я оглядываюсь назад, то вижу, насколько ее смерть изменила меня. Это было не внезапно, но что-то так сильно сместилось внутри. Потеря материнской любви и теплых, мягких объятий - это все равно, что кто-то сорвал с тебя защитное одеяло", - написала актриса в трогательном эссе в New York Times.

Звезда также призналась, что безгранично благодарна Маршелин Бертран за то, что она привила ей трепетное чувство заботы о детях.

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Анджелина Джоли, Маршелин Бертран, Эссе.
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