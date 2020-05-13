Джейми Дорнан ради дочек нарядился в платье (Фото)

Новости шоу бизнеса:Недавно он играл с девочками в переодевание и перевоплотился в "горячую мадам".

Джейми Дорнан показал подписчикам в Instagram, как справляется со своими отцовскими обязанностями. Вместе с женой Амелией Уорнер он воспитывает двух маленьких дочерей — Далси и Элву. Джейми примерил красное платье, золотые туфли и синий парик с двумя хвостиками. Образ Дорнана подчеркнули густая борода и мускулы.

Нарядились с дочками. Знакомьтесь, Дженни (с синими волосами). Она милашка, — подписал фотографию актер. "Никогда не видела тебя прекраснее, чем здесь", "Отличные формы, детка", "Как это развидеть теперь?" — отреагировали подписчики Джейми.

Также в комментариях отметился его коллега Арми Хаммер, который пошутил:

Фото: https://www.instagram.com/p/CAAsS7aB5FP/

"Нарядились с дочками" = "У меня есть женские туфли моего размера, и я просто ждал повода, чтоб почувствовать себя горячей стервочкой".

Джейми ответил ему, что это туфли жены, и у нее "большие ноги". Ранее Джейми показывал, как играет с детьми в Twister и собирает Lego для девочек.

Не один Джейми Дорнан стал заложником женского общества на время карантина. Марк Уолберг, например, играет со своими дочками в салон красоты (в качестве клиента), а Райан Рейнольдс, который проводит карантин с женой и тремя дочерями, говорит, что занимается с ними "девчачьими делами" и садоводством.