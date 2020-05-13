Маша Ефросинина рассказала о главных признаках сексуальных отношений

Новости шоу бизнеса:Телеведущая считает, что доверительный и компетентный разговор родителей с ребенком поможет ему в будущем избежать неприятностей.

Маша Ефросинина против того, чтобы тема секса была для детей табу.

"Здоровые сексуальные отношения - это как? Если тезисно, то я считаю, что это преодоление родителями страха первыми поговорить об этом с детьми… пока они не начали "познавать" все сами через друзей и интернет, - написала Ефросинина в Инстаграм. - Это достаточно крепкая самооценка у девушки, чтобы она могла сказать парню: "нет", если не хочет секса.

Тут тоже привет родителям и их умению не корить, а поддержать ее в ЛЮБОЙ ситуации. Это парень, которому не плевать на то, что чувствует девушка с ним в постели. Это умение двоих людей поговорить честно об их сексе… Это полная осведомленность каждого в паре о предохранении и всех связанных с этим обстоятельствах".

Ефросинина, которая воспитывает 16-летнюю дочь Нану и 6-летнего Александра, также посоветовала родителям прочесть и предложить своему ребенку-подростку книгу Ханны Виттон "Про секс".

По словам телеведущей, такая информация поможет молодому поколению усвоить важную информацию о здоровых отношениях, уважение к партнеру, согласие на секс, контрацепцию, девственность и секстинг.