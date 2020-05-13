Маша Ефросинина рассказала о главных признаках сексуальных отношений

Маша Ефросинина против того, чтобы тема секса была для детей табу.
"Здоровые сексуальные отношения - это как? Если тезисно, то я считаю, что это преодоление родителями страха первыми поговорить об этом с детьми… пока они не начали "познавать" все сами через друзей и интернет, - написала Ефросинина в Инстаграм. - Это достаточно крепкая самооценка у девушки, чтобы она могла сказать парню: "нет", если не хочет секса.
Тут тоже привет родителям и их умению не корить, а поддержать ее в ЛЮБОЙ ситуации. Это парень, которому не плевать на то, что чувствует девушка с ним в постели. Это умение двоих людей поговорить честно об их сексе… Это полная осведомленность каждого в паре о предохранении и всех связанных с этим обстоятельствах".
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Здоровые сексуальные отношения- это как? Если тезисно, то я считаю, что это: ⠀ - Преодоление родителями страха первыми поговорить об этом с детьми...пока они не начали «познавать» всё сами через друзей и интернет! ⠀ - Это достаточно крепкая самооценка у девушки, чтобы она могла сказать парню: «нет!», если не хочет секса. Тут тоже привет родителям и их умению не корить, а поддержать её в ЛЮБОЙ ситуации. ⠀ - Это парень, которому не плевать на то, что чувствует девушка с ним в постели. ⠀ - Это умение двоих людей поговорить честно об их сексе... - Это полная осведомлённость каждого в паре о предохранении и всех связанных с этим обстоятельствах. ⠀ А сейчас у вас есть три варианта для действий: первый -закидывать меня какашками в стиле: «с нами никто не говорил о сексе, и мы нормально себе прожили и всех родили..»; ⠀ Второй вариант - идти на страницу @olenapinchuk_foundation и посмотреть сохранённый наш эфир с @rudnieva_olga, чтобы понять, что сексуальное образование-это новая необходимость для развития психически здорового общества! ⠀ И третий вариант - прочтите эту книгу, а ещё лучше-дайте своему ребёнку-подростку! Она называется «Про Секс» Ханны Виттон @knygolove
Ефросинина, которая воспитывает 16-летнюю дочь Нану и 6-летнего Александра, также посоветовала родителям прочесть и предложить своему ребенку-подростку книгу Ханны Виттон "Про секс".
По словам телеведущей, такая информация поможет молодому поколению усвоить важную информацию о здоровых отношениях, уважение к партнеру, согласие на секс, контрацепцию, девственность и секстинг.