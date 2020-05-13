"Лайк, если узнал себя": Alyona Alyona пошутила о фигуре на карантине (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская рэперша Alyona Alyona поделилась забавным снимком в своем Instagram.

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко) обладает пышными формами, однако нисколько их не стесняется. Напротив, девушка обожает шутить на эту тему, публикуя в соцсетях забавные фото в купальниках.

На этот раз артистка опубликовала в Instagram коллаж из двух фотографий. На одном снимке запечатлена известная блогерша Люда Вовк, которая кусает надувной круг в виде пончика, а на втором - alyona alyona в позе дерева.

"Лайк, если узнал себя на карантине", - написала хип-хоп-исполнительница.

Фолловеры рэперши принялись бурно комментировать публикацию. Одни в очередной похвалили Алену за умение посмеяться над собой, другие написали, что узнали себя на фото.

"Так все и было. Должна была сбросить на карантине 5 кг. Осталось 7,5", "Ооо, это про меня", "Самоирония - огонь", "Мне нравится твоя самоирония", "Алена - это любовь", - пишут фаны.

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