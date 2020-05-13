Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве
Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы

Потап о дне рождения жены: Мы подарили друг другу самое потрясающее

Потап о дне рождения жены: Мы подарили друг другу самое потрясающее
21:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Рэпер Потап рассказал, какой подарок сделал Насте Каменских в день рождения.

Недавно популярная певица Настя Каменских отпраздновала свое 33-летие на карантине. Звезда провела свой день рождения только с мужем Потапом. Рэпер отметил, что супруги впервые отметили именины вдвоем и сумели подарить друг другу время и любовь.

Шоумен и продюсер не скрывает того, что пандемия коронавируса и длительная изоляция изменила его взгляды на жизнь. Так, в день рождения красавицы-жены Потап организовал для нее праздник, который они провели только вдвоем. Для издания "Факты" он признался, что в будущем хочет, чтобы все знаковые события они с Настей Каменских отмечали в семейной атмосфере.

Артист отметил, что ранее имел традицию собирать друзей в ресторанах и приглашать музыкантов на свои вечеринки. Однако празднование 33-летия любимой доказало ему, что так они не могли уделить должного внимания друг другу. Звездная пара танцевала вместе и много говорила, глядя в глаза любимому человеку.

Экс-участница группы "Время и Стекло" рассказала, что заставляет ее радоваться

Потап не стал рассекречивать, какой материальный подарок презентовал жене. Однако он заметил, что в этот день каждый из них получил и почувствовал значительно более важное – любовь и внимание.

"Этот день рождения стал особенным для нас. Мы подарили друг другу самое потрясающее – время и любовь", – рассказал рэпер.

Уже совсем скоро, 23 мая, Потап и Каменских отметят первую годовщину брака. Певец отметил, что их союзу значительно больше, чем год, и они уже давно живут как семья. Однако планируют провести годовщину свадьбы с друзьями, если к тому времени закончится карантин. Также шоумен признался, что их чета имеет традицию удивлять друг друга творческими подарками. Поэтому Потап подчеркнул, что уже скоро может выпустить новую песню, которую посвятит жене.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Настя Каменских, Потап.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
04 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
05 Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине раньше времени разрешили экспорт этилового спирта
В Кабмине разрешили экспорт этилового спирта
В Раде поддержали &quot;законопроект о банкротстве&quot;
В Раде поддержали "законопроект о банкротстве"
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий &quot;истинные лица&quot;
Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий "истинные лица"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь