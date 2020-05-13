Потап о дне рождения жены: Мы подарили друг другу самое потрясающее

Новости шоу бизнеса:Рэпер Потап рассказал, какой подарок сделал Насте Каменских в день рождения.

Недавно популярная певица Настя Каменских отпраздновала свое 33-летие на карантине. Звезда провела свой день рождения только с мужем Потапом. Рэпер отметил, что супруги впервые отметили именины вдвоем и сумели подарить друг другу время и любовь.

Шоумен и продюсер не скрывает того, что пандемия коронавируса и длительная изоляция изменила его взгляды на жизнь. Так, в день рождения красавицы-жены Потап организовал для нее праздник, который они провели только вдвоем. Для издания "Факты" он признался, что в будущем хочет, чтобы все знаковые события они с Настей Каменских отмечали в семейной атмосфере.

Артист отметил, что ранее имел традицию собирать друзей в ресторанах и приглашать музыкантов на свои вечеринки. Однако празднование 33-летия любимой доказало ему, что так они не могли уделить должного внимания друг другу. Звездная пара танцевала вместе и много говорила, глядя в глаза любимому человеку.

Потап не стал рассекречивать, какой материальный подарок презентовал жене. Однако он заметил, что в этот день каждый из них получил и почувствовал значительно более важное – любовь и внимание.

"Этот день рождения стал особенным для нас. Мы подарили друг другу самое потрясающее – время и любовь", – рассказал рэпер.

Уже совсем скоро, 23 мая, Потап и Каменских отметят первую годовщину брака. Певец отметил, что их союзу значительно больше, чем год, и они уже давно живут как семья. Однако планируют провести годовщину свадьбы с друзьями, если к тому времени закончится карантин. Также шоумен признался, что их чета имеет традицию удивлять друг друга творческими подарками. Поэтому Потап подчеркнул, что уже скоро может выпустить новую песню, которую посвятит жене.