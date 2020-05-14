"Улыбка для моих ненавистников": Бритни Спирс порадовала фанов (Фото)

Новости шоу бизнеса:Всемирно известная певица Бритни Спирс поделилась в своем Instagram свежим луком.

Американская поп-звезда Бритни Спирс, которая остается на карантине, продолжает радовать своих поклонников новыми снимками.

На этот раз звезда выложила пару фото и видео. "Я чувствую себя сегодня как Мэри Поппинс… очень ветрено… вместо зонтика, в моей сумке, я нашла… шляпу!!", - написала певица под одним из фото.

Второе фото звезда подписала: "Улыбка для моих ненавистников".

На снимках поп-певица предстала традиционно - в коротком топе с глубоким вырезом оранжевого цвета, оголив живот, и белых мини-шортах. На лице у Бритни Спирс был темный макияж глаз, а на шее несколько украшений. Похоже, записывая новое видео, звезда была в хорошем расположении духа.

Ранее Бритни Спирс устроила очередную фотосессию. Чтобы как-то себя повеселить попдива почти каждый день устраивает себе селфи-фотосеты. Она наряжается в короткие топы и шорты и позирует перед камерой.