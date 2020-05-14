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СМИ: Эван Питерс и певица Холзи расстались

СМИ: Эван Питерс и певица Холзи расстались
16:55 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Официальных заявлений от звезд пока не поступало.

Эван Питерc и певица Холзи больше не пара. Об этом сообщают западные СМИ. По их словам, звезды проводят карантин порознь. Кроме того, на странице Холзи в Instagram удалены почти все публикации с Эваном, кроме одной, сделанной в День святого Валентина.

В недавнем интервью Холзи рассказала, каково ей было перейти на режим самоизоляции и остаться одной: "Когда я приехала домой из Европы, началась самоизоляция. Сначала это было дико, потому что я еще недавно много путешествовала, каждый день посещала новый город, видела тысячи новых людей. А потом оказалась одна дома. Без этого шума и движения вокруг. Я стала проводить время со своей собакой и увлеклась готовкой".

Об отношениях Холзи и Эвана стало известно прошлой осенью. Тогда в своем Twitter певица писала, что мечтает о свидании с актером, и эмоционально заявляла, что "очень любит Эвана Питерса". В начале 2019 года Холзи объявила об отношениях с музыкантом Yungblood. Кстати, с ним Холзи все еще проводит время — недавно она опубликовала фотографию с бывшим во время домашнего ужина.

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Питерс в марте 2019 года отменил помолвку с актрисой Эммой Робертс. Эван и Эмма встречались около семи лет, хотя в 2015 году уже объявляли о расставании и сходились снова.

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Отношения, Расставание, Эван Питерс, Холзи.
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