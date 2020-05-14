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В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы

В гей-клуб с Фредди Меркьюри: всплыли новые факты о жизни принцессы Дианы
18:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Принцесса Уэльская и лидер рок-группы Queen Фредди Меркьюри вместе посещали популярные гей-клубы.

Жизнь принцессы Дианы трагически оборвалась более 20 лет назад, однако скандальные детали ее биографии не оставляют без внимания и по сей день. Резонансное признание о развлечениях первой жены принца Чарльза сделала комедийная актриса Клео Рокос, информирует издание Mirror.

Так, звезде удалось провести один из полдней в звездной компании Леди Ди и Фредди Меркьюри. Тогда они наслаждались общением с бокалами шампанского в руках. Принцесса Уэльская поинтересовалась планами музыкантов на вечер и настаивала на том, чтобы присоединиться к ним. Они собирались отправиться на вечеринку в гей-клуб.

Среди знаменитостей присутствовал британский актер Руперт Эверетт, который стал отказывать принцессу Диану от мятежного поступка. Он осознавал, что ее появление в заведении с подобной репутацией скажется на имидже королевской семьи. Однако невестка королевы Елизаветы II не боялась быть замеченной и попасть в объектив папарацци.

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"Да будет вам, пусть девушка повеселиться", – ответил Фредди Меркьюри на предостережения друзей.

Принцесса Диана в тот вечер все же попала в один из самых известных гей-клубов Лондона Royal Vauxhall Tavern. Ради сохранения конфиденциальности, она накинула мужской армейский пиджак, кепку и солнцезащитные очки. "Когда мы зашли, мы понимали, что с нами принцесса Диана и это очевидно. Ее могли бы узнать в любую минуту. Но, кажется, люди не заметили ее. Ей это очень понравилось", – вспомнила Клео Рокос.

Напомним, что вскоре в сети появится четырехсерийная документальная лента, которая раскроет тайны жизни принцессы Дианы. В байопике фигурируют истории о том, что она четыре раза пыталась совершить самоубийство, имела проблемы с психическим здоровьем, расстройства питания и конфликты с королевской семьей.

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Принцесса Диана, Королевская семья, Фредди Меркьюри.
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