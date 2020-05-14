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В возрасте 77 лет скончалась актриса фильма "А зори здесь тихие"

В возрасте 77 лет скончалась актриса фильма "А зори здесь тихие"
19:21 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Причина смерти российской актрисы Аллы Мещеряковой неизвестна.

Российская и советская актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась на 78 году жизни.

Как сообщается на сайте Союза кинематографистов России, актриса ушла из жизни 11 мая, но известно об этом стало только сейчас.

Мещерякова начала сниматься в кино в 1964 году. Ее дебютной работой стал фильм "Страницы первой любви" Марка Орлова, в котором она сыграла роль Лены. В 1965 году Мещерякова окончила ВГИК.

Фото twitter.com/govoritmsk

Ушла из жизни российская актриса Татьяна Паркина

Актриса сыграла роли в 80 фильмах, среди которых "Сердце друга", "Вальс", "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора", "На полустанке" и другие, а также сериале "Бригада".

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Все по теме:

Актриса, Смерть, Альманах 2020, Алла Мещерякова.
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