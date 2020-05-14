Джеймс МакЭвой на карантине снялся в пародии на "Звездный путь" (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Актер Джеймс МакЭвой не скучает, сидя в изоляции: он объединился с коллегами, чтобы снять пародию на сериал "Стартрек".

Актеры Кевин и Росс Мейнсы, находясь на карантине, сняли с друзьями короткометражный фильм Star Force. Sci-Fisolation ("Звездная сила. Научно-фантастическая изоляция"), представляющий собой пародию на сериал "Звездный путь".

В создании фильма приняли участие Катрина Балф, Стивен Кри, Брендан О'Рурк, Джеймс Кирк и Крис Форбс. Роль капитана космического корабля исполнил Джеймс МакЭвой, известный по ролям в фильмах "Грязь", "Последнее воскресенье", "Последний король Шотландии" и других картинах и сериалах.

Сюжет короткометражки достаточно обычен для выбранного жанра. Команда космического корабля разыскивает своего капитана, пропавшего на планете Квазар. Вернувшийся капитан неожиданно нападает на членов своего экипажа. Выясняется, что злой ученый подменил капитана клоном. С помощью появившегося настоящего капитана самозванца удается победить. После победы на связь с кэпом выходит он сам из будущего.

View this post on Instagram Sci-Fisolation A post shared by James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal) on May 12, 2020 at 9:59am PDT

Антураж космического корабля воспроизводился в основном на кухнях участников съемок. Органами управления стали крышка от сковородки и сенсорная панель микроволновки. Для соответствия духу первоисточника большинство персонажей одето в однотонную одежду с прикрепленной к груди буквой "F", от слова "force".