Дочь обладателя "Оскара" заразилась COVID-19

Новости шоу бизнеса:Сейчас девушка находится в колледже в Нью-Йорке, пока ее родители изолируются в Ирландии.

Падчерица Мэтта Дэймона заразилась коронавирусом.

Об этом 49-летний обладатель "Оскара" рассказал в интервью SPIN 1038.

"Наша старшая дочь учится в колледже. Очевидно, это его закрыли, но она осталась в Нью-Йорке. Она заразилась коронавирусом вместе со своими соседями по квартире, но хорошо с этим справилась, - сказал актер. - Поэтому я не могу сказать, что вся наша семья вместе. Из наших четырех детей с нами в Ирландии находятся трое младших, а с Алексией мы воссоединимся в конце месяца. Но с ней все в порядке".

Дэймон считает 21-летнюю Алексию, которая является дочерью его жены Лучаны Барросо и ее первого мужа, своим собственным ребенком. Также пара воспитывает дочерей Изабеллу (13), Джию (11) и Стеллу (9). Все вместе они изолировались в маленьком ирландском городке Дэлки после того, как съемки нового фильм с Дэймоном отложили.