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"Она села мне на колени": школьный друг Меган Маркл раскрыл пикантные подробности о супруге принца Гарри

"Она села мне на колени": школьный друг Меган Маркл раскрыл пикантные подробности о супруге принца Гарри
21:27 Сегодня Телеграф apostrophe.ua

Новости шоу бизнеса:Звезда американского реалити-шоу и школьный друг Меган Маркл Нема Ванд рассказал о том, как будущая герцогиня вела себя в школьные годы.

Звезда американского реалити-шоу Браво Нема Ванд, который в детстве близко общался с Меган Маркл, рассказал о том, как будущая герцогиня вела себя в школьные годы.

"Я вырос с ней. Мы долго дружили. Она была на год старше меня", - рассказал он в подкасте Reality Life with Kate Casey. По словам 37-летнего мужчины, однажды Меган выучила фразу на языке фарси, чтобы его очаровать.

"Она знала, что делает. Она мастерски играла с нашими сердцами, - сказал он. - Однажды мы были на вечеринке, и она села мне на колени. Мы сидели нос к носу. Для 16-летнего парня это эмоциональный момент. Она сказала мне на фарси: "Ты красивый". Я спросил ее: "Откуда ты знаешь фарси?" Она сказала: "Я выучила это для тебя". Потом она ушла".

Ванд описал Маркл как "женщину среди девочек" и добавил, что все вокруг были в нее влюблены. "Она была милая и очень добрая", - сказал он.

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Меган училась в католической женской школе "Непорочное сердце" в Лос-Анджелесе. Школьные подруги описывали ее как харизматичную, очень трудолюбивую и целеустремленную девушку, глядя на которую становилось понятно: в жизни она сделает что-то особенное.

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Школа, Меган Маркл, Нема Ванд.
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