Ушла из жизни правнучка последнего императора Австрии Карла І

Новости шоу бизнеса:У 31-летней княжной Марии Голицыной внезапно остановилось сердце.

Княжна Мария Голицына, прабабушка и прадедушка которой были последним императором и императрицей Австрии, внезапно скончалась в штате Техас, США.

Как сообщает People, Мария умерла 4 мая из-за "внезапной аневризмы сердца" всего за несколько дней до своего 32-летия. 8 мая она была похоронена в православной части Вестхаймерского кладбища.

Представитель Лиги Императора Карла — организации, посвященной Императору Карлу I, который правил в Австро-Венгрии с 1916 по 1918 год, — также подтвердил эту новость.

Правнучка последнего императора Австро-Венгрии Карла I Мария Голицына родилась в семье эрцгерцогини Марии-Анны Австрийской и княза Петра Голицына в Люксембурге, но выросла в Москве. После окончания университета переехала в Бельгию, чтобы поступить в Колледж искусств и дизайна, а затем по работе переехала в Чикаго и Хьюстон.

В 2017 году вышла замуж за шеф-повара хьюстонского отеля Derek Риши Сингха. У княжны остался двухлетний сын Максим.