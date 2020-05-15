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Пятница, 15.05.2020
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Юрия Горбунова жестко раскритиковали в Сети (Фото)

Юрия Горбунова жестко раскритиковали в Сети (Фото)
12:15 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущий напомнил фанатам, что карантин не отменили, на что получил шквал негатива.

После послабления карантина Юрий Горбунов вернулся к работе, но маску снимать не спешит.

Телеведущий решил напомнить поклонникам о том, что эпидемия коронавируса еще не закончилась, и такой агрессивной реакции точно не ожидал.

"Ослабление карантина - это не его отмена! Подготовка к съемкам - процесс важный, но все в масках", - написал Горбунов, опубликовав фото в респираторе.

 
 
 
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Послаблення карантину-це не його відміна.! Підготовка до зйомок процес важливий-але всі в масках! #карантин

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Вместо привычных комплиментов, на его странице появилось множество гневных комментариев.

"Господи, какая это глупость! Вы действительно считаете, что это нужно? Этот карантин? Для кого это все выгодно и нужно? Надоело уже!" - отвечают телеведущему. - "Юрий, хватит про этот карантин, ну сколько можно?" "Пора снимать!" "Не занимайтесь вы этой… Уже нервов не хватает".

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Нашлись у Горбунова и однодумцы. "А мне кажется, что карантин - это правильно и очень важно. На одной чаше весов стоят все больные и врачи, которые не покладая рук трудятся, а на другой - все те, кто пишет, что это миф, и ходят без маски. А потом те, кто на второй чаше, переползают на первую как больные".

Между тем в Украине третий день подряд растет суточное число заболевших коронавирусом. По данным Министерства здравоохранения, 14 мая зафиксировано 483 новых случая инфекции, а общее количество заболевших достигло 17330. 4473 человека уже справились с инфекцией, а количество умерших достигло 476.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Юрий Горбунов, Украинский телеведущий.
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