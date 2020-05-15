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Бритни Спирс позагорала с бойфрендом в бассейне (Фото)

Бритни Спирс позагорала с бойфрендом в бассейне (Фото)
12:55 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская певица Бритни Спирс опубликовала серию фото в бикини.

38-летняя поп-звезда разместила в Instagram серию ярких снимков, сделанных в бассейне. Певица позировала на надувном матрасе в купальнике, демонстрируя стройные формы.

На одном из кадров также изображен ее бойфренд, 26-летний фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым она проводит время на самоизоляции во время карантина.

"Какой прекрасный день!!! Божье благословение", — подписала кадры Спирс.

 
 
 
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Such a beautiful day !!!! God bless !!!!!

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Накануне певица также похвасталась стройной фигурой на обновленной обложке своего девятого студийного альбома Glory, выпущенного в 2016 году.

"Улыбка для моих ненавистников": Бритни Спирс порадовала фанов (Фото)

Оригинальную обложку лонгплея Спирс сменила на фото, на котором она изображена в купальнике, позирующей лежа посреди пустыни.

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Знаменитости, Бритни Спирс, Звезды, Певица, Американская певица.
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