Бритни Спирс позагорала с бойфрендом в бассейне (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская певица Бритни Спирс опубликовала серию фото в бикини.

38-летняя поп-звезда разместила в Instagram серию ярких снимков, сделанных в бассейне. Певица позировала на надувном матрасе в купальнике, демонстрируя стройные формы.

На одном из кадров также изображен ее бойфренд, 26-летний фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым она проводит время на самоизоляции во время карантина.

"Какой прекрасный день!!! Божье благословение", — подписала кадры Спирс.

Переглянути цей допис в Instagram Such a beautiful day !!!! God bless !!!!! Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 14 Тра 2020 р. о 6:03 PDT

Накануне певица также похвасталась стройной фигурой на обновленной обложке своего девятого студийного альбома Glory, выпущенного в 2016 году.

Оригинальную обложку лонгплея Спирс сменила на фото, на котором она изображена в купальнике, позирующей лежа посреди пустыни.