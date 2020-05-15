Бритни Спирс позагорала с бойфрендом в бассейне (Фото)

38-летняя поп-звезда разместила в Instagram серию ярких снимков, сделанных в бассейне. Певица позировала на надувном матрасе в купальнике, демонстрируя стройные формы.
На одном из кадров также изображен ее бойфренд, 26-летний фитнес-тренер Сэм Асгари, с которым она проводит время на самоизоляции во время карантина.
"Какой прекрасный день!!! Божье благословение", — подписала кадры Спирс.
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Накануне певица также похвасталась стройной фигурой на обновленной обложке своего девятого студийного альбома Glory, выпущенного в 2016 году.
Оригинальную обложку лонгплея Спирс сменила на фото, на котором она изображена в купальнике, позирующей лежа посреди пустыни.