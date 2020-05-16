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Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)

Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
12:57 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В ролике Герцег сообщила, что завершает карьеру в коллективе, в котором работала около семи лет.

Участница группы ВИА Гра Эрика Герцег объявила о своем уходе из популярного трио.

Об этом артистка заявила в прямом эфире с Еленой Волгиной, фрагмент которого разместила на своей странице в Instagram. 

По словам артистки, ее решение поддержал продюсер коллектива Константин Меладзе, который уже анонсировал кастинг на поиск новой солистки.

"Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал", — заявила певица. 

 
 
 
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Интервью с @volgina_official_ и @casinosochiofficial

Публикация от Erika Herceg (@erikaherceg)

Она добавила, что будет работать в группе до тех пор, пока ей не найдут замену:

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"Мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я до конца группы работаю, пока мы не найдем новую девочку. Я потихоньку буду начинать свой сольный путь. Готовлю много сюрпризов для своих поклонников", — отметила Эрика.

Популярная группа ВИА Гра была создана в 2000 году в Киеве. С сентября 2018 года и по настоящее время группа состояла из Эрики Герцег, Ольги Меганской и Ульяны Синецкой.

В четверг, 14 мая Меладзе объявил кастинг новой участницы.

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Карьера, Виа Гра, Знаменитости, Артистка, Эрика Герцег.
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