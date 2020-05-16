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Певица Анна Седокова опубликовала фото в латексном костюме

Певица Анна Седокова опубликовала фото в латексном костюме
14:20 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пост певица сопроводила фото, на котором она позирует с ярким макияжем и в кожаном откровенном костюме.

Певица Анна Седокова, которая живет и выступает в России, показала фото в латексе и рассказала, как быть уверенной в себе.

На своей странице в Instagram 37-летняя звезда призвала фанов проверить на себе аффирмации.

"Аффирмация — это позитивное утверждение, краткая фраза самовнушения создающая правильный психологический настрой", — рассказала певица. "В поиске миллионов вариантов, важно найти свой и быть с ним согласным. Я вчера практиковалась и поняла, что „Я худая“ как-то не очень у меня выходит. „Я с каждым днем становлюсь идеальнее для себя“ подходит больше", — добавила Седокова.

Фото: https://www.instagram.com/p/CANyAVYAqwH/

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Артистка посоветовала проговаривать аффирмации регулярно, общаться со своим внутренним ребенком, обратиться к близким с просьбой почаще говорить о том, что вы — классная.

Первый комментарий под постом Седоковой — от ее 27-летнего возлюбленного Яниса Тиммы. "Ты моя жизнь!" — написал бойфренд Анны.

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Знаменитости, Седокова, Стиль, Образ, Певица, Артистка, Латексной костюм.
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