Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
Дождливо но тепло: Чем удивит погода сегодня, 17 мая
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", ранен украинский боец
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину", ранен украинский боец
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая
Пелагия заступница: приметы и обряды на 17 мая

Дункан Лоренс выступил на онлайн-концерте "Евровидение Europe Shine a Light"

Дункан Лоренс выступил на онлайн-концерте "Евровидение Europe Shine a Light"
09:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в планы мирового шоу-бизнеса.

Продолжается грандиозное онлайн-шоу "Евровидение Europe Shine a Light". Зрителей знакомят с участниками, которые будут представлять свои страны в следующем году в Роттердаме, а также в прямом эфире выступают победители прошлых лет. Присоединился к концерту и Дункан Лоренс, который принес победу Нидерландам в 2019 году.

Пришлось отменить культурные события, в том числе и Евровидение. Представители разных стран, которые должны были выступать на сцене конкурса в этом году, остаются дома, ведь здоровье – превыше всего. Организаторы решили познакомить зрителей с композициями, которые музыканты готовили для Евровидения-2020 и провели серию онлайн-концертов.

Во время виртуального шоу "Евровидение. Europe Shine a Light" выступил победитель Евровидения-2019 Дункан Лоренс, который исполнил трогательную композицию Arcade. Именно этот трек помог певцу победить.

Фото: https://www.instagram.com/p/CAQ2QhEA4Sy/

Финал Евровидения-2020: участники онлайн-шоу совместно исполнили песню Love Shin A Light (Видео)

Он предстал перед камерами среди света фонарей, играя на фортепиано. Такая атмосфера добавила выступлению Дункана особого шарма. И вкоторый раз показала, что даже в такое тревожное время, как наше настоящее, когда, казалось бы, мир окутала темнота, появляются лучики света, символизирующие надежду на счастливое будущее.

Фотографиями онлайн-выступления Лоренс поделился на личной странице в инстаграме, а также их опубликовали на официальном аккаунте песенного конкурса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Евровидение, Дункан Лоренс, Евровидение 2020, Europe Shine A Light, Евровидение Europe Shine a Light.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
02 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
03 Распространение COVID-19 можно предотвратить полосканием рта
04 Эксперт рассказал, каким будет курортный сезон этого года
05 Леся Никитюк показала, как бы выглядела после пластики (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Эстония завершает режим чрезвычайного положения
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных
COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений
COVID-19: на Житомирщине насчитали почти 550 заражений
Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром
Рецепт дня: Картофельные ватрушки с курицей и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь