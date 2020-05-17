Дункан Лоренс выступил на онлайн-концерте "Евровидение Europe Shine a Light"

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Продолжается грандиозное онлайн-шоу "Евровидение Europe Shine a Light". Зрителей знакомят с участниками, которые будут представлять свои страны в следующем году в Роттердаме, а также в прямом эфире выступают победители прошлых лет. Присоединился к концерту и Дункан Лоренс, который принес победу Нидерландам в 2019 году.

Пришлось отменить культурные события, в том числе и Евровидение. Представители разных стран, которые должны были выступать на сцене конкурса в этом году, остаются дома, ведь здоровье – превыше всего. Организаторы решили познакомить зрителей с композициями, которые музыканты готовили для Евровидения-2020 и провели серию онлайн-концертов.

Во время виртуального шоу "Евровидение. Europe Shine a Light" выступил победитель Евровидения-2019 Дункан Лоренс, который исполнил трогательную композицию Arcade. Именно этот трек помог певцу победить.

Фото: https://www.instagram.com/p/CAQ2QhEA4Sy/

Он предстал перед камерами среди света фонарей, играя на фортепиано. Такая атмосфера добавила выступлению Дункана особого шарма. И вкоторый раз показала, что даже в такое тревожное время, как наше настоящее, когда, казалось бы, мир окутала темнота, появляются лучики света, символизирующие надежду на счастливое будущее.

Фотографиями онлайн-выступления Лоренс поделился на личной странице в инстаграме, а также их опубликовали на официальном аккаунте песенного конкурса.