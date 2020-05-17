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"Звездный карантин": Наталья Могилевская поведала о своей жизни в изоляции (Видео)

"Звездный карантин": Наталья Могилевская поведала о своей жизни в изоляции (Видео)
16:11 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на карантине.

Легендарная украинская певица Наталья Могилевская стала героиней рубрики Viva.ua #ЗвездныйКарантин.

Артистка рассказала, как самоизоляция повлияла на ее жизнь, и даже спела один из своих хитов в необычной джазовой стилистике.

"За время карантина я много что смогла переосмыслить и понять. Мир не будет таким, каким он был. У многих произошла переоценка ценностей, суеты, которая окружала нас, потребительского бума, который оказался не нужен. На поверхности оказались совершенно другие ценности, и я пересмотрела все, включая свое творчествоМне повезло, что в этот карантин я позволила себе 24 часа в стуки заниматься только творчеством. Если бы не он, то где бы еще я нашла время, силы, энергию и желание, чтобы записать джазовый, по сути некоммерческий альбом? Это просто музыка для души", - делится Наталья Могилевская.

Также певица готовит мини-фильм на шесть композиций из нового альбома и проиллюстрирует в нем красивую арт-историю взаимоотношений мужчины и женщины, которые оказались в четырех стенах квартиры.

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Кроме того, во время карантина Наталья Могилевская переформатировала свою детскую вокальную школу и придумала новый формат - уже скоро звезда откроет хореографическое отделение не только для детей, но и для взрослых.

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Все по теме:

Музыка, Наталья Могилевская, Карантин, Творчество.
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