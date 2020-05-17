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"Безумные приступы паники": Кендалл Дженнер потрясла личным признанием

"Безумные приступы паники": Кендалл Дженнер потрясла личным признанием
17:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Как оказалось, Кендалл Дженнер часто испытывает тревогу и беспокойство, которое мешает ей как в личной жизни, так и в работе.

Кендалл Дженнер - одна из самых успешных манекенщиц современности, однако ее карьера была под угрозой из-за нестабильного психологическое здоровье. В интервью Good Morning America модель призналась, что с подросткового возраста борется с паническими атаками и чрезмерным волнением.

Знаменитость вспомнила, как пережила первое физическое нападение тревоги. Юная Кендалл Дженнер почувствовала, что не может дышать и поспешила попросить помощи у мамы Крис Дженнер. Тогда звездная мама отвела дочь к врачам, чтобы убедиться, что с девочкой все хорошо.

О проблемах с психологическим здоровьем Кендалл Дженнер узнала лишь около четырех лет назад, когда ее модельная карьера начала стремительно разрываться. Тогда она прошла полноценное обследование и узнала все о том, что беспокоило ее много лет.

"Примерно три-четыре года назад это полностью восстановилось, и у меня начались безумные приступы паники", - рассказала Кендалл Дженнер.

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Звезда также объявила, что из-за тревоги и панических атак была вынуждена пропустить одну из Недель моды прошлых сезонов и едва не отказалась от выхода на красную дорожку Met Gala 2019. Ранее Кендалл Дженнер отмечала, что тревога переполняла ее перед каждым выходом на подиум. Лишь со временем ей удалось преодолеть нервозность во время модных показов и получать наслаждение от работы.

Знаменитость рассказала, что помогает ей не поддаваться паническим атакам в дни, когда ее график переполнен делами. Чтобы успокоиться, Кендалл Дженнер обычно читает книги, медитирует или устраивает прогулки на свежем воздухе.

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Психика, Тревога, Паника, Кендалл Дженнер.
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