Такая же, как и Диана: почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Новости шоу бизнеса:Дворецкий принцессы Дианы объяснил, почему Гарри женился на Меган Маркл наперекор всем.

Свадьба принца Гарри с тогда еще американской актрисой Меган Маркл стала настоящим шоком для многих. В частности, не все члены королевской семьи были в восторге от избранницы внука Елизаветы II.

Более того, как сообщали западные СМИ, многие друзья отговаривали принца от брака с Маркл. Однако Гарри не стал считаться с мнением ни родных, ни друзей и все-таки женился на своей возлюбленной.

А на днях бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Барелл объяснил, почему принц так отстаивал свой выбор и настоял на свадьбе с Меган. Как оказалось, Маркл очень напоминает Гарри его маму принцессу Диану.

"Диана могла постоять за свои убеждения, Меган Маркл тоже это под силу", - отметил дворецкий.

Однако, по его словам, если бы принцесса была бы жива, то между ней и герцогиней Сассекской, точно была бы "война" и конфликты.