Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Расстрелянное возрождение": СБУ обнародовала архивные документы КГБ
"Расстрелянное возрождение": СБУ обнародовала архивные документы КГБ
"Местные власти не хотели говорить правду": ведущий эпидемиолог КНР вспомнил начало эпидемии в Ухане
В Китае признали, что власти поначалу занижали статистику по COVID-19
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Такая же, как и Диана: почему принц Гарри женился на Меган Маркл
Известно, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Такая же, как и Диана: почему принц Гарри женился на Меган Маркл

Такая же, как и Диана: почему принц Гарри женился на Меган Маркл
18:23 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Дворецкий принцессы Дианы объяснил, почему Гарри женился на Меган Маркл наперекор всем.

Свадьба принца Гарри с тогда еще американской актрисой Меган Маркл стала настоящим шоком для многих. В частности, не все члены королевской семьи были в восторге от избранницы внука Елизаветы II.

Более того, как сообщали западные СМИ, многие друзья отговаривали принца от брака с Маркл. Однако Гарри не стал считаться с мнением ни родных, ни друзей и все-таки женился на своей возлюбленной.

А на днях бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Барелл объяснил, почему принц так отстаивал свой выбор и настоял на свадьбе с Меган. Как оказалось, Маркл очень напоминает Гарри его маму принцессу Диану.

Требовательна и груба: коллега Меган Маркл поделился деталями съемок "Форс-мажоров"

"Диана могла постоять за свои убеждения, Меган Маркл тоже это под силу", - отметил дворецкий.

Однако, по его словам, если бы принцесса была бы жива, то между ней и герцогиней Сассекской, точно была бы "война" и конфликты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Рай для нудистов: на каких курортах можно позагорать абсолютно голыми (Фото)
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Карта коронавируса в Украине и мире 17 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе
Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь