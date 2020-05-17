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Супермодель Наталья Водянова перенесла свадьбу с миллиардером

Супермодель Наталья Водянова перенесла свадьбу с миллиардером
19:26 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua

Новости шоу бизнеса:Свадьба известной модели и французского миллиардера Антуана Арно была намечена на начало лета.

Известная 38-летняя модель Наталья Водянова должна была выйти замуж в 2020 году, так как на Новый год она получила предложение от своего жениха - Антуана Арно. Однако из-за того, что внезапно мир охватил коронавирус, их планы сильно изменились.

"Я была бы сейчас на моем девичнике в Коста-Рике", - посетовала модель. Однако она старается относиться к случившемуся по-философски, поэтому говорит, что так нужно.

Также Наталья Водянова рассказала, что перенос свадьбы никак не повлиял на отношения с женихом - она с ним вместе еще с 2011 года, и также вместе воспитывают двоих общих детей, а всего у Натальи Водяновой пятеро детей - трое остались от предыдущего брака.

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"Свадьбу перенесли ровно на год, потому что я не хочу менять сценарий, который мы долго вынашивали, о котором мечтали", - добавила Наталья Водянова. Известно, что уже пошито свадебное платье, и все готово к свадьбе, но само бракосочетание будет только в следующем году.

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Свадьба, Наталья Водянова, Антуан Арно.
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