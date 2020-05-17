Супермодель Наталья Водянова перенесла свадьбу с миллиардером

Известная 38-летняя модель Наталья Водянова должна была выйти замуж в 2020 году, так как на Новый год она получила предложение от своего жениха - Антуана Арно. Однако из-за того, что внезапно мир охватил коронавирус, их планы сильно изменились.
"Я была бы сейчас на моем девичнике в Коста-Рике", - посетовала модель. Однако она старается относиться к случившемуся по-философски, поэтому говорит, что так нужно.
Также Наталья Водянова рассказала, что перенос свадьбы никак не повлиял на отношения с женихом - она с ним вместе еще с 2011 года, и также вместе воспитывают двоих общих детей, а всего у Натальи Водяновой пятеро детей - трое остались от предыдущего брака.
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8 years after you continue to amaze and inspire me... All these efforts and countless months of work and stress were worth it!!! Congratulations my for another incredible Love Ball... this time in Qatar! A very special thank you to our host @almayassabnthamad for such a special welcome.
"Свадьбу перенесли ровно на год, потому что я не хочу менять сценарий, который мы долго вынашивали, о котором мечтали", - добавила Наталья Водянова. Известно, что уже пошито свадебное платье, и все готово к свадьбе, но само бракосочетание будет только в следующем году.