Зато платье красивое: Мелания Трамп получила критику от СМИ за несоблюдения санитарных норм (Фото)

Новости шоу бизнеса:На очередной официальной встрече с участниками приема Мелания и Дональд Трамп вышли без масок и без перчаток, как того предписывает ВОЗ.

В розовом саду Белого дома состоялся прием в честь людей, вставших на борьбу с пандемией коронавируса.

Событие посетили юные герлскауты. США очень серьезно пострадали от пандемии коронавируса - страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных COVID-19, тем не менее президент и первая леди США проигнорировали угрозу заражения коронавирусом и предпочли не надевать на событие защитные маски.

Это при том, что несколько недель назад Мелания Трамп призывала американцев носить маски на публике. К тому же на событии присутствовало много детей.

На приеме Мелания Трамп появилась в потрясающе элегантном белом платье с цветочным принтом Jason Wu, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. На ногах у первой леди были туфли-лодочки кораллового цвета Manolo Blahnik.