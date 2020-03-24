Тест на коронавирус - результат Мелании Трамп

Супруга президента США сдала тест на Covid-19. Тестирование показало отрицательный результат.
Об этом во время брифинга заявил президент США Дональд Трамп, сообщило издание The Washington Post.
Один из репортеров спросил у Дональда Трампа, прошла ли его жена Мелания тест. "Да, все в порядке", – сказал президент. Также он уточнил, что результат – отрицательный.
#ÚLTIMAHORA Trump da negativo en el test de coronavirus (Casa Blanca) #AFP pic.twitter.com/g8T54CERh8
— Agence France-Presse (@AFPespanol) March 14, 2020
Президент Америки и первая леди прошли тестирование в Белом доме еще 13 марта 2020 года.
Ночью 15 марта появилась информация о результате тестирования главы США. Дональд Трамп сдал тест на коронавирус: известен результат Личный врач Трампа Шон Конли сообщил, что тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.
Напомним:
Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.
У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.
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