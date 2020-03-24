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Тест на коронавирус - результат Мелании Трамп

Тест на коронавирус - результат Мелании Трамп
10:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Первые лица США сдали анализы после визита делегации из Бразилии, один из членов которой оказался зараженным.

Супруга президента США сдала тест на Covid-19. Тестирование показало отрицательный результат.

Об этом во время брифинга заявил президент США Дональд Трамп, сообщило издание The Washington Post.

Один из репортеров спросил у Дональда Трампа, прошла ли его жена Мелания тест. "Да, все в порядке", – сказал президент. Также он уточнил, что результат – отрицательный

От коронавируса во Франции умерла известная актриса

Президент Америки и первая леди прошли тестирование в Белом доме еще 13 марта 2020 года.

Ночью 15 марта появилась информация о результате тестирования главы США. Дональд Трамп сдал тест на коронавирус: известен результат Личный врач Трампа Шон Конли сообщил, что тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

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Все по теме:

США, Знаменитости, Коронавирус, Мелания Трамп, СОVID-19, Заразившиеся коронавирусом.
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