Совсем кроха: Виктория Бекхэм показала свое детское фото

Новости шоу бизнеса:46-летняя звезда опубликовала фотоколлаж на своей странице в Instagram.

Британский модный дизайнер Виктория Бекхэм поделилась с фанами редким детским снимком из своего семейного фотоальбома.

На одной его части размещено ее детское фото, на котором, будучи маленькой девочкой, она гладит игрушечным утюгом.

На второй части фотоколлажа Бекхэм изображена в своем ателье во время работы над новой коллекцией модного дома Victoria Beckham.

Фото: https://www.instagram.com/p/CATEYPiplIS/

"Ателье всегда было моим предназначением? Работаю над новой пре-коллекцией", — подписала снимки звезда.

Накануне Бекхэм также показала фото своей дочери Харпер, сделанное на живописном фоне яркого поля.

"Счастливая Харпер, которая нашла свое творческое вдохновение! Нам так повезло, что мы можем наслаждаться солнцем в эту субботу. Надеюсь, что вы все в безопасности вместе со своими семьями", — подписала снимок дочери звездная мама.