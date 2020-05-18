В коричневой шапке и белом свитшоте: Тина Кароль поразила снимком без макияжа

Новости шоу бизнеса:Народная артистка Украины Тина Кароль не перестает поражать поклонников новыми фотографиями.

Тина Кароль является настоящей иконой стиля в украинском шоу-бизнесе. Во время каждого публичного выхода она демонстрирует свой изысканный вкус в одежде и предстает в стильных нарядах. Также певица щеголяет своей натуральной красотой. На днях на странице фан-клуба звезды в Инстаграме появилась фотография, на которой она предстала без макияжа.

Тина не боится позировать перед камерами без грима и не стесняется своего лица, когда на нем нет макияжа. Она исходит из того, что каждая женщина, прежде всего, должна нравиться себе такой, какой есть и не стараться быть кем-то другим.

Исполнительница изображена на фото в коричневой шапке и белом свитшоте. Знаменитость мило улыбается. Также мы можем увидеть веснушки на лице Кароль, которые придают такому образу особый шарм.

"Нас окружает столько красоты. Пришло время ее увидеть", – отмечает народная любимица.