Решили вернуть долг: Принц Гарри и Меган Маркл возвращают деньги за ремонт особняка

Новости шоу бизнеса:Пара будет выплачивать по 18 тыс. фунтов стерлингов каждый месяц.

Принц Гарри и Меган Маркл начали возвращать в казну Великобритании деньги, потраченные ранее на ремонт резиденции Фрогмор-хаус в километре от Виндзорского замка.

Как пишет Daily Mail, супруги намерены перечислять по 18 тыс. фунтов стерлингов каждый месяц. Что правда, платить придется чуть более 11-ти лет, ведь на ремонт особняка потратили 2,4 млн.

В свое время королева Елизавета II подарила Фрогмор-хаус принцу Гарри и Меган Маркл на свадьбу. Через некоторое время супруги решили провести в доме некоторые реставрационные работы. В частности, обновить интерьер, установить новую систему отопления, газа и водоснабжения.

Так ремонтные работы обошлись британским налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов стерлингов. Естественно, после того, как пара сложила свои полномочия и переехала в США, на родине принца Гарри возник вопрос - а как же деньги из казны?

Вскоре супруги заявили о решении вернуть всю сумму средств, в мае этого года принц Гарри уже выплатил первые 18 тыс. фунтов стерлингов. Без ответа остается лишь вопрос, откуда берутся средства для погашения столь крупной суммы, ведь еще недавно у внука Елизаветы II в США даже не было работы.