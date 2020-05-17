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Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все
Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все

Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все

Резюме 10-летней давности Меган Маркл появилось в сети: всплыло все
20:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Издание Mirror опубликовало давнее резюме Меган Меган, которое она составила примерно 10 лет назад.

Архивное резюме Меган Маркл опубликовало издание The Mirror. В нем актриса, которая в то время находилась на старте успешной карьеры, откровенно рассказала подробности своей жизни, не подозревая, что эта информация получит огласку в прессе через 14 лет.

По словам Меган Маркл, ее рост составляет 167 сантиметров, а вес - 51 килограмм. В резюме она указала опыт работы в кино и театре. К тому времени количество ее появлений на экране существенно проигрывало ролям в спектаклях. Тогда расположение продюсеров молодая актриса попыталась завоевать другими навыками.

Так, Меган свободно владеет испанским и французским языками. Среди ее увлечений - балет, джазовые танцы, чечетка, йога и даже кикбоксинг. Ее тренер Хорхе Бланко вспомнил, что занимался с будущей женой принца Гарри в Торонто во время съемок телесериала "Форс-мажоры", который и сделал Меган по-настоящему известной. "Мы немного занимались единоборствами, немного кикбоксингом и иногда боксировали", - отметил тренер.

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Напомним, что ранее журналистам удалось раскрыть не менее потрясающие детали. Так, в сети опубликовали свидетельство о рождении сына Меган Маркл, где написано ее настоящее имя. На самом деле жену принца Гарри зовут Рэйчел. В документе в графе мать указано: "Рейчел Меган, принцесса Великобритании". Однако близкие, любимый, родители и члены королевской семьи всегда именовали ее Меган, поэтому другое имя не на шутку озадачило поклонников.

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Резюме, Меган Маркл, Mirror.
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