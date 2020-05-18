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"Я бы не стал его смотреть": почему Венсан Кассель не хочет сниматься в фильмах о супергероях

"Я бы не стал его смотреть": почему Венсан Кассель не хочет сниматься в фильмах о супергероях
18:35 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярный французский актер рассказал, почему не хочет сниматься в фильмах о супергероях.

Венсан Кассель, который за годы актерской карьеры стал королем французского артхауса, а в прошлом году присоединился к актерскому составу третьего сезона Мира Дикого Запада, рассказал, что не намерен сниматься в фильмах-франшизах Marvel или DC.

"Честно говоря, я больше не смотрю эти фильмы. Когда они придумали технологию и Железный человек или Человек-паук вдруг стали выглядеть реальными и не с броскими спецэффектами, я был заинтересован. Затем это стало нормой", — сказал Кассель в интервью Inverse.

"Возможно, если бы это был отличный злодей, и фильм сделал бы кто-то, кто действительно умен и достаточно талантлив, чтобы придать ему изюминку, чтобы это не выглядело как фильм для детей, тогда, возможно, я бы снялся. Но в противном случае нет, — добавил он. — Те немногие предложения, которые у меня были, я чувствовал, что это было бы долгосрочным обязательством по отношению к чему-то, что я бы даже не стал смотреть до конца".

Также Кассель заявил, что не смотрит новые фильмы о супергероях. "Я был большим поклонником комиксов в то время, когда я был ребенком. В настоящее время я думаю, что это фильмы для детей, правда. И хотя в какой-то части я еще остаюсь ребенком, я бы сказал нет. Я бы не стал его смотреть", — сказал актер.

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В то же время Кассель, который снялся в роли злодея Серака в третьем сезоне Мира Дикого Запада, отметил, что хотел бы продолжить работу на телевидении. "Мир дикого Запада был моим первым телешоу, — сказал он. — Но я понял, что это действительно интересная среда. Меня привлекли к чему-то, что звучит действительно круто".

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Съемки, Актер, Венсан Кассель.
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