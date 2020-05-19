Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 18 мая: Вопрос о запуске транспорта в Украине и ВНО 2020
Итоги дня 18 мая: Вопрос о запуске транспорта в Украине и ВНО 2020
В мире более 4,8 млн человек заразились коронавирусом
В мире более 4,8 млн человек заразились коронавирусом
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Иов-огуречник: приметы и обряды на 19 мая
Иов-огуречник: приметы и обряды на 19 мая

Тейлор Лотнер распродает одежду из собственного гардероба

Тейлор Лотнер распродает одежду из собственного гардероба
08:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Не один Лотнер выставил на продажу личные вещи.

На днях 28-летняя звезда саги "Сумерки" Тейлор Лотнер объявил, что распродает одежду из собственного гардероба, чтобы собрать деньги для помощи пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Весенняя уборка! Продаю тонны новой и подержанной одежды из своего шкафа! Вырученные средства пойдут на поддержку тех, кто пострадал от COVID-19, — написал Тейлор в своем Instagram и выложил фотографию из гардеробной.

Среди выставленных на продажу вещей Лотнера — кожаные куртки, подписанные футболки, в которых Тейлор появлялся на шоу Эллен Дедженерис и в сериале "Королевы крика", майки, спортивная одежда, джинсы и шорты.

В черном бикини: беременная Сиара устроила жаркую фотосессию

Актриса Гвинет Пэлтроу тоже собирала деньги для помощи пострадавшим от коронавируса, выставив на аукцион свое платье Calvin Klein, в котором она появилась на 72-й премии "Оскар" в 2000 году.

С той же целью Эштон Кутчер и Мила Кунис запустили в апреле производство "карантинного" вина стоимостью 50 долларов за две бутылки, а Райан Рейнольдс продает "невероятно скучные" футболки с логотипом благотворительного фонда Conquer COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Актер, Коронавирус, Тейлор Лотнер, Благотворительсность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
04 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
05 Шмыгаль о Буславец: У нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Они - марионетка Китая&quot;: Трамп опять раскритиковал ВОЗ
"Они - марионетка Китая": Трамп опять раскритиковал ВОЗ
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды
Бразилия опередила Великобританию по количеству заражений COVID-19
Бразилия опередила Британию по количеству заражений COVID-19
День вышиванки 2020: дата, история и обычаи праздника
День вышиванки 2020: дата, история и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь