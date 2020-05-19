Тейлор Лотнер распродает одежду из собственного гардероба

Новости шоу бизнеса:Не один Лотнер выставил на продажу личные вещи.

На днях 28-летняя звезда саги "Сумерки" Тейлор Лотнер объявил, что распродает одежду из собственного гардероба, чтобы собрать деньги для помощи пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Весенняя уборка! Продаю тонны новой и подержанной одежды из своего шкафа! Вырученные средства пойдут на поддержку тех, кто пострадал от COVID-19, — написал Тейлор в своем Instagram и выложил фотографию из гардеробной.

Среди выставленных на продажу вещей Лотнера — кожаные куртки, подписанные футболки, в которых Тейлор появлялся на шоу Эллен Дедженерис и в сериале "Королевы крика", майки, спортивная одежда, джинсы и шорты.

Актриса Гвинет Пэлтроу тоже собирала деньги для помощи пострадавшим от коронавируса, выставив на аукцион свое платье Calvin Klein, в котором она появилась на 72-й премии "Оскар" в 2000 году.

С той же целью Эштон Кутчер и Мила Кунис запустили в апреле производство "карантинного" вина стоимостью 50 долларов за две бутылки, а Райан Рейнольдс продает "невероятно скучные" футболки с логотипом благотворительного фонда Conquer COVID-19.