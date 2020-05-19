"Какой милый ребенок!": Том Фелтон показал фото со своей первой красной дорожки

Новости шоу бизнеса:На выходных Том ударился в ностальгию и поделился с поклонниками фотографией со своей первой ковровой дорожки — премьеры фильма "Воришки".

Том Фелтон прославился на весь мир после роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.

Однако его блистательная кинокарьера началась не в Хогвартсе — ранее он снимался в детском фильме 1997 года "Воришки" вместе с такими звездами, как Джон Гудман и Джим Бродбент.

На фото юный Фелтон с довольным видом позирует в белом костюме с галстуком-бабочкой.

Фото: https://www.instagram.com/p/CATG_OQg6WE/

Спасибо всем моим подписчикам, старым и новым. Я люблю вас, — написал актер в микроблоге. "Как такой милашка может быть до сих пор одинок?", "Передоз милоты!", "Какой милый ребенок! Мы любим тебя, Том!" — пишут Фелтону поклонники.

Ранее Том прошел в Интернете тест на распределение по факультетам Хогвартса. Ожидая попасть в "Слизерин", как и его герой Драко Малфой, Том расстроился, когда узнал, что программа определила его в "Пуффендуй". Результат теста он выложил в Instagram и подписал:

Грустный день… во многих смыслах.

Однако поклонники попытались его ободрить, объясняя, что он — не его герой.

Актера даже поддержали редакторы Wizarding World, главного сайта по Гарри Поттеру:

Наоборот, Том! Это счастливый день! Пуффендуй полон справедливых и верных друзей, ты отлично впишешься в него!