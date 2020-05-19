В США скончался актер из фильма "Лицо со шрамом"

Джино Сильва, наиболее известный ролью молчаливого убийцы Черепа в фильме Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом", умер в Лос-Анджелесе от тяжелой лобно-височной деменции.
Смерть 72-летнего актера наступила 9 мая, сообщает Deadline.
В фильме "Лицо со шрамом" (1983) его персонаж стал одним из самых запоминающихся, поскольку именно от его руки погиб Тони Монтана - герой Аль Пачино.
Также Джино Сильва снимался в знаменитом нео-нуаре Дэвида Линча "Малхолланд Драйв", драме Стивена Спилберга "Амистад" и фильме "Затерянный мир: Парк юрского периода".
Лобно-височная деменция - необратимое заболевание мозга, которое становится причиной нарушений мышления, поведения, речи, двигательных функций, может вызывать прогрессирующий паралич.