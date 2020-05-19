Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Суррогатное материнство: ВР предлагают ввести уголовную ответственность за нарушения
Суррогатное материнство: ВР предлагают ввести уголовную ответственность за нарушения
В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары
В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары
Три украинских обладателя Золотого мяча обратились к Верховной Раде
Три украинских обладателя Золотого мяча обратились к Верховной Раде
В США скончался актер из фильма "Лицо со шрамом"
В США скончался актер из фильма "Лицо со шрамом"

"Холостяк-10": Дана Оханская сделала откровенное признание

"Холостяк-10": Дана Оханская сделала откровенное признание
15:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Девушка говорит, что очень долго не верила в то, что происходило с ней на проекте.

Финалистка десятого сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская сделала откровенное признание. 

Юбилейный сезон самого романтического шоу страны приближается к финалу. Уже в эту пятницу пилот Максим Михайлюк назовет имя своей избранницы. А пока поклонники проекта ожидают развязку, участницы и экс-участницы делятся своими эмоциями и мыслями. В частности, Дана Оханская опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное сообщение.

В финале Дана и Максим проведут романтический день в Барселоне. Именно это свидание станет последним в шоу, однако, возможно, история их отношений продолжится вне камер. Но пока зрители ждут финального выпуска, участница решила поделиться тем, о чем долго молчала. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#щоденник_холостячки Фінал Пам’ятаю, що не вірила. Дуже довго не вірила. В себе чи в нас, в себе і в нас - досі не знаю достеменно. Просто не вірила. Але згодом впевненість з’явилася. З кожною новою трояндою, з кожним дотиком рук, з кожним поцілунком... Фото: @spromojna⠀ Сукня: @dress_bar_ua/ @tarikedizofficial⠀ Мейк та зачіска: @oksana_paladii / @daria_artemieva #holostyak #holostyak10 #холостяк10 #bachelor #tvshow

Публикация от Дана Оханська (@dana_okhanska)

 

Светлана Тарабарова беременная вторым ребенком (Фото)

Дана распространила волшебные фотографии с последней церемонии роз. Тогда она была очень похожа на невесту. Ее образ был нежным и изысканным. В публикации красавица также поделилась сокровенным.

Помню, что не верила. Очень долго не верила. В себя или в нас, в себя и в нас – до сих пор не знаю точно. Просто не верила. Но впоследствии уверенность появилась. С каждой новой розой, с каждым прикосновением рук, с каждым поцелуем... – призналась Дана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Холостяк, Холостяк 10 сезон, 10 сезон Холостяка, Финалистки Холостяка 10, Дана Оханская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
03 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
04 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
05 В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 38 случаев
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом
Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу
Зеленский назвал обнадеживающей статистику по коронавирусу
&quot;Холостяк-10&quot;: Дана Оханская сделала откровенное признание
"Холостяк-10": Дана Оханская сделала откровенное признание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь