"Холостяк-10": Дана Оханская сделала откровенное признание

Новости шоу бизнеса:Девушка говорит, что очень долго не верила в то, что происходило с ней на проекте.

Финалистка десятого сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская сделала откровенное признание.

Юбилейный сезон самого романтического шоу страны приближается к финалу. Уже в эту пятницу пилот Максим Михайлюк назовет имя своей избранницы. А пока поклонники проекта ожидают развязку, участницы и экс-участницы делятся своими эмоциями и мыслями. В частности, Дана Оханская опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное сообщение.

В финале Дана и Максим проведут романтический день в Барселоне. Именно это свидание станет последним в шоу, однако, возможно, история их отношений продолжится вне камер. Но пока зрители ждут финального выпуска, участница решила поделиться тем, о чем долго молчала.

Дана распространила волшебные фотографии с последней церемонии роз. Тогда она была очень похожа на невесту. Ее образ был нежным и изысканным. В публикации красавица также поделилась сокровенным.

Помню, что не верила. Очень долго не верила. В себя или в нас, в себя и в нас – до сих пор не знаю точно. Просто не верила. Но впоследствии уверенность появилась. С каждой новой розой, с каждым прикосновением рук, с каждым поцелуем... – призналась Дана.