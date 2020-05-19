"Холостяк-10": Дана Оханская сделала откровенное признание

Финалистка десятого сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская сделала откровенное признание.
Юбилейный сезон самого романтического шоу страны приближается к финалу. Уже в эту пятницу пилот Максим Михайлюк назовет имя своей избранницы. А пока поклонники проекта ожидают развязку, участницы и экс-участницы делятся своими эмоциями и мыслями. В частности, Дана Оханская опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное сообщение.
В финале Дана и Максим проведут романтический день в Барселоне. Именно это свидание станет последним в шоу, однако, возможно, история их отношений продолжится вне камер. Но пока зрители ждут финального выпуска, участница решила поделиться тем, о чем долго молчала.
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#щоденник_холостячки Фінал Пам’ятаю, що не вірила. Дуже довго не вірила. В себе чи в нас, в себе і в нас - досі не знаю достеменно. Просто не вірила. Але згодом впевненість з’явилася. З кожною новою трояндою, з кожним дотиком рук, з кожним поцілунком... Фото: @spromojna⠀ Сукня: @dress_bar_ua/ @tarikedizofficial⠀ Мейк та зачіска: @oksana_paladii / @daria_artemieva #holostyak #holostyak10 #холостяк10 #bachelor #tvshow
Дана распространила волшебные фотографии с последней церемонии роз. Тогда она была очень похожа на невесту. Ее образ был нежным и изысканным. В публикации красавица также поделилась сокровенным.
Помню, что не верила. Очень долго не верила. В себя или в нас, в себя и в нас – до сих пор не знаю точно. Просто не верила. Но впоследствии уверенность появилась. С каждой новой розой, с каждым прикосновением рук, с каждым поцелуем... – призналась Дана.