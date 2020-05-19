Приготовила особые сюрпризы: Тина Кароль заинтриговала новым образом

Тина Кароль является народной любимицей и одной из красивейших женщин украинского шоу-бизнеса. Она постоянно удивляет поклонников и вызывает восхищение. На днях на странице ее фан-клуба в инстаграме появилась необычная фотография.
На фотографии, которое распространили в сети, Тина изображена в черном коротком парике. Он стал акцентом в образе исполнительницы и сразу привлекает внимание.
Одета Кароль в майку черного цвета. Особого обаяния добавляют обнаженные плечи артистки. На лице Тина сделала насыщенный макияж с красной губной помадой. Она позирует, опираясь на стену, и проникновенно смотрит в камеру.
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«Сцена моя страсть, покой, моё вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы. О том, о чем молчала много лет.» —Тина Кароль #тинакароль
Сцена –моя страсть, спокойствие, мое вдохновение. Я приготовила для вас особые сюрпризы. О том, о чем молчала много лет, – прокомментировала кадр Тина Кароль.