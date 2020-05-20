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Среда, 20.05.2020
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У Назара Савко и его родных диагностировали пневмонию

У Назара Савко и его родных диагностировали пневмонию
11:40 Сегодня Телеграф apostrophe.ua facebook.com

Новости шоу бизнеса:Эмоциональным обращением 40-летний музыкант напомнил, что Covid-19 "существует и очень заразен".

Львовский певец и финалист шоу "Голос країни-2" Назар Савко рассказал о подозрении на коронавирус у четырех членов своей семьи. Эмоциональным обращением 40-летний музыкант напомнил, что Covid-19 "существует и очень заразен".

Львовский певец и финалист шоу "Голос країни-2" Назар Савко рассказал о подозрении на коронавирус у четырех членов своей семьи. 

"Первой заболела жена. 2 мая слегла дома со слабостью, кашлем, температурой 38.5 градусов. 4 мая температурил уже я, но у меня через 4 дня прошло. Чувствовал себя хорошо, хотя покашливал немного. Жена облегчения не чувствовала, и мы решили оба сдать анализы (рентген, анализ крови, экспресс-тест и ПЦР). У Нади рентген показал двустороннюю пневмонию, у меня - острый бронхит. Экспресс-тест у обоих был отрицательный (медсестра положительного еще не видела). Осталось ждать ПЦР из Киева. До сих пор ждем", - написал певец в Facebook.

Жена музыканта чувствовала себя все хуже, температура не спадала, и 12 мая ее положили в больницу. Через 2 дня в инфекционное отделение попала его 74-летняя мама - с воспалением легких и температурой. На следующий день заболел 76-летний отец, который лечится дома. Сейчас под присмотром врачей остается лишь мать Савко, но плохие новости не закончились: 19 мая воспаление легких обнаружили и у него. 

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"Появилась боль с правой нижней стороны спины, хотя температура нормальная, - сказал он. - Несколько дней назад я сделал анализ крови, он был нормальный. А сейчас у меня СОЭ увеличилось в разы. Идет воспалительный процесс, и мне диагностировали пневмонию".

Певец также сказал, что до недавнего времени был "атеистом коронавируса", но теперь ожидает нового бума заболеваемости и призывает людей без признаков болезни не сдавать ПЦР-анализ. "В очереди одному больному нужно дождаться анализа 10 здоровых людей. И это ожидание иногда граничит с жизнью и смертью", - сказал он.

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Все по теме:

Здоровье, Заболевания, Знаменитости, Вирус, Певец, Назар Савко, Коронавирус, Подозрение на коронавирус.
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