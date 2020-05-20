Герцогиня Кэмбриджская отметила годовщину открытия ее сада (Фото)

Новости шоу бизнеса:аким образом она отметила годовщину реализации своего проекта.

Герцогиня Кэмбриджская отметила годовщину открытия ее сада для Цветочного шоу Челси 2019 года и объявила об открытии цифровой выставки цветов.

Год назад Кейт Миддлтон представила концептуальный сад Назад к природе на Цветочном шоу Челси 2019. В среду, 20 мая, герцогиня поделилась особенным для нее фото, на котором она лично работает над созданием сада. Т

На фото герцогиня выглядит очень буднично, одетая в стиле кэжуал: джинсы, серая блуза, кеды, волосы собраны в хвост.

Фото: https://www.instagram.com/p/CAZmGQ6lYDf/

Вместе с публикацией фото она объявила о том, что в этом году традиционное Цветочное шоу Челси пройдет в виртуальном формате. И сообщила, что цветами можно полюбоваться на странице Королевского садоводческого общества в Instagram, задать там вопросы к ведущим ландшафтных дизайнеров и экспертов.

Напомним, герцогиня Кэмбриджская вместе с командой ландшафтных дизайнеров Королевского садоводческого общества разработала и реализовала проект парка Назад к природе, цель которого напомнить людям о том, насколько хорошо и полезно для здоровья отдыхать на свежем воздухе на природе.