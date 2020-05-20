Постригла мама: эпатажная Майли Сайрус опять сменила имидж

Новости шоу бизнеса:Американская певица Майли Сайрус часто экспериментирует со своей внешностью и всегда эпатирует в сети.

На этот раз она подстриглась в стиле пикси-маллет, которую считают одним из трендов 2020 года.

Автором новой прически стала мама Майли Сайрус – Тиш. Звездная мамочка согласилась стать домашним парикмахером для певицы, чтобы тане покидала дом во время карантина, сообщает Vogue. Сначала артистка просила приехать в Калифорнию свою парикмахершу, но тане смогла выехать из-за карантинных ограничений. Поэтому за дело взялась 53-летняя Тиш Сайрус, которая является очень близкой подругой своей 27-летней дочери, и стилист Салли Хершбергер, которая контролировала процесс по FaceTime.

Хоть и стрижка получилась не идеальной, но стилистка назвала ее довольно креативной. Главное, что она очень понравилась эпатажной Майли, которая часто меняет форму прически. Недавно у нее была классическая прическа маллет.

В издании Cosmopolitan убеждают, что эта стрижка особенно будет на пике популярности в 2020 году. Ее уже успели "примерить" на себя Билли Айлиш и Барби Феррейра.