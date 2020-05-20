В шестой раз: Джуд Лоу снова станет папой

Новости шоу бизнеса:Вторая жена голливудского актера ждет их первого общего ребенка.

З2-летнюю Филиппу Коэн, на которой Джуд Лоу женился в апреле 2019 года, заметили на прогулке с округлившимся животом.

Это будет первый ребенок пары, хотя у звезды "Молодого папы" есть пятеро детей от предыдущих отношений.

"Джуд и Филиппа счастливы вместе и рады расширить свою семью, - рассказал изданию Page Six их близкий друг. - Все действительно рады грядущему пополнению".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Jude and Phillipa in London #judelaw #judelawrussianfans #london Публикация от @judelaw.russianfans (@judelaw.russianfans) 20 Май 2020 в 2:35 PDT

Психолога Филиппу Коэн и Джуда Лоу впервые связали в 2015 году, но узами брака они сочетались лишь 4 года спустя.

Ранее актер был женат на актрисе Сэди Фрост, с которой завел троих детей и развелся в 2003 году. Также звездный отец воспитывает 10-летнюю дочь от модели Саманты Берк и 5-летнюю дочь от певицы Кэтрин Хардинг.