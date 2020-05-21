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Хаген Миллс покончил с собой после покушения на девушку

Хаген Миллс покончил с собой после покушения на девушку
11:16 Сегодня Телеграф apostrophe.ua

Новости шоу бизнеса:29-летний мужчина застрелился после того, как ранил из пистолет мать своей маленькой дочери.

Актер американского комедийного сериала "Баскетс" Хаген Миллс свел счеты с жизнью в своем доме в Мейфилде, штат Кентукки. 

По информации Deadline, на месте происшествия полицейских встретила 34-летняя Эрика Прайс, у которой были огнестрельные ранения в руку и грудь.

По словам женщины, Миллс выстрелил в нее, а затем убил себя. Жертву покушения доставили в больницу, и сейчас ее состояние стабильно.

"Когда Прайс вошла в дом, Миллс выстрелил в нее, после чего он направил пистолет на себя. Мать и дочь Прайс во время инцидента физически не пострадали", - сообщили в полиции.

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Хаген Миллс известен по ролям в сериалах "Баскетс", "Придурки из Швеции", фильмах "Звездный свет" и "Бонни и Клайд: Правосудие".

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Знаменитости, Смерть, Актер, Американский актер, Хаген Миллс.
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