Хаген Миллс покончил с собой после покушения на девушку

Новости шоу бизнеса:29-летний мужчина застрелился после того, как ранил из пистолет мать своей маленькой дочери.

Актер американского комедийного сериала "Баскетс" Хаген Миллс свел счеты с жизнью в своем доме в Мейфилде, штат Кентукки.

По информации Deadline, на месте происшествия полицейских встретила 34-летняя Эрика Прайс, у которой были огнестрельные ранения в руку и грудь.

По словам женщины, Миллс выстрелил в нее, а затем убил себя. Жертву покушения доставили в больницу, и сейчас ее состояние стабильно.

"Когда Прайс вошла в дом, Миллс выстрелил в нее, после чего он направил пистолет на себя. Мать и дочь Прайс во время инцидента физически не пострадали", - сообщили в полиции.

Хаген Миллс известен по ролям в сериалах "Баскетс", "Придурки из Швеции", фильмах "Звездный свет" и "Бонни и Клайд: Правосудие".