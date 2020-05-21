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Музыка и характер человека: что расскажут о Вас Ваши предпочтения?

Музыка и характер человека: что расскажут о Вас Ваши предпочтения?
20:21 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Ученые выяснили: исходя из музыкальных вкусов каждой отдельной личности, можно судить о ее душевном строении, энергетике, характере и талантах.

Каждый человек индивидуален, однако общие тенденции просматриваются у всех, чьей любимой музыкой является одно и то же направление или стиль. Энергетика человека заставляет его слушать любимую музыку вновь и вновь, чтобы восполнять нехватку эмоций или, наоборот, изливать их в пространство с музыкой.

Виды музыки и энергетика

Помните, что речь идет о самой любимой музыке, а не о той, которую вы хотите послушать в данный момент.

Современная музыка, соул, реп, RnB

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Современные жанры - это танцевальная музыка или поп-музыка, в которой преобладают электронные звуки и большое количество вокальных партий. Люди, которые больше всего любят эти направления, обладают, как правило, спокойной энергетикой и не выделяются из толпы. Они любят экспериментировать, а также современны, поэтому их удача заключается в умении вести переговоры и принимать быстрые решения.

Классика и тяжелый рок

Эти два направления схожи в своей сложности: инструментальная музыка, вдохновляющая, многоплановая, резкая, а в случае рока иногда и крайне агрессивная. Что самое интересное, любители рока не так часто являются агрессорами.

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Они любят такую музыку как раз потому, что имеют тонкое душевное устройство. Иногда почитатели тяжелой музыки чересчур эмоциональны и выплескивают с помощью любимых композиций негатив. Они нестандартны, креативны, импульсивны и неорганизованны. Их энергетика крайне сильна, но управлять ею трудно. Чтобы исправить положение, не забывайте слушать больше классики.

Кантри, блюз, расслабляющая и спокойная музыка

Любители расслабиться, погрустить или предаться романтике - это те, кто весьма собран и знает, чего хочет от жизни. Эти люди могут и умеют идти на компромисс, они дипломаты по жизни. Такие музыкальные вкусы говорят о том, что человек ценит и любит искусство, предаваясь творческим мыслям в свободное время. Энергетика таких людей часто требует восполнения, чему и служат их любимые треки.

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Каждый из нас - это особый внутренний мир, вселенная, полная оригинальных красок. Ученые доказали, что музыка выдает наши взгляды на мир и наши способности. Энергетика человека и любимый музыкальный жанр неразрывно связаны и характеризуют друг друга.

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