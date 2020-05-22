"Неприятная личность": Остапчук дал эксклюзивное интервью со своей новой возлюбленной (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий и шоумен рассекретит свою новую любовь, но большинство от этого не в восторге.

Владимир Остапчук решился на первое интервью с новой возлюбленной, которое пара дала проекту "Світське життя".

В Инстаграм-аккаунте передачи Катя Осадчая показала их совместное фото, при этом скрыла лицо девушки. Но личность 33-летней Кристины уже давно не тайна. Этого не скрывает ни Остапчук, ни она сама.

По словам Осадчей, ведущий впервые после развода решил официально познакомить ее зрителей с избранницей, и беседа с парой будет горячей. Но заинтриговать удалось не всех. В комментариях под постом многие зрители передачи зареклись смотреть интервью, назвав ведущего "неприятным нарциссом".

"Вообще не интересно, настолько стал неприятный, что и выпуск смотреть не буду. Нарцисс", "Даже не интересно, раньше он мне нравился, сейчас презираю, простите", "Он кому-то еще интересен?", "Неприятная личность. Это видно по лицу Кати", - указали в комментариях.