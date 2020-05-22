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Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека
Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека

Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека

Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека
21:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 22 мая, ушла из жизни мама украинской певицы Ирины Билык.

Трагедией в семье 50-летняя Ирина Билык поделилась в инстаграм-профиле. Популярная исполнительница опубликовала фото своей матери Анны Яковлевны, а трогательной подписью объявила, что она умерла сегодня, 22 мая. Причину смерти звезда не разглашает.

Ирина Билык призналась, что на днях она решила записать чувственный трек про маму, который планировала посвятить Анне Билык. Именно сегодня утром исполнительница представляла, какие эмоции вызовет песня у ее матери, однако она услышит уже на небесах. Знаменитость воспринимает это трагическое стечение обстоятельств не иначе как мистику.

"Только собиралась записать прекрасную песню о маме и все утро думала о том, как это будет красиво, и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему. Моя матушка услышит эту песню уже на небесах", - щемяще написала Ирина Билык.

 
 
 
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Ирина Билык собрала на одном фото двух сыновей и будущую невестку

Свои соболезнования звезде и ее сыну Глебу Оверчуку выразил украинский продюсер Сергей Перман на личной странице в фейсбуке.

Он опубликовал фото Ирины Билык рядом с мамой и отметил, что Анна Яковлевна была прекрасной женщиной с открытой душой.

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Семья, Родители, Смерть, Ирина Билык.
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